Liverpool verliert mit 0:1 gegen Chelsea weiter an Boden

Mit dem 0:1 (0:1) gegen Chelsea hat Liverpool am Donnerstag erstmals in der Vereinsgeschichte die fünfte Heimniederlage in Serie kassiert und muss als Siebenter mehr denn je um die Champions-League-Qualifikation bangen. Chelsea, das in zehn Spielen unter seinem neuen Coach Thomas Tuchel ungeschlagen ist, verbesserte sich hingegen auf den vierten Platz.