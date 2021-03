Astrazeneca-Entwicklerin von Uni Oxford ausgezeichnet

Gilbert, die seit 1994 an der Universität Oxford forscht und das Entwicklungsteam hinter dem Oxford/Astrazeneca-Vakzin leitete, bezeichnete die Medaille als „große Ehre“. Von Anfang an sei es ihr Ziel gewesen, einen „Impfstoff für die Welt“ zu entwickeln - also einen, der kostengünstig und robust auch in ärmeren Ländern eingesetzt werden kann. Anders als der Impfstoff etwa von Biontech und Pfizer muss das Mittel von Astrazeneca nur bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden.