Der professionelle Schmuggel kennt keinen Lockdown

Karner berichtete von etwa 30.000 Kontrollen im Reiseverkehr auf dem Flughafen in Schwechat. In Normalzeiten seien es 90.000 bis 100.000 pro Jahr. Es habe 2.156 Aufgriffe gegeben. Die Tätigkeit des Zolls sei auch in Zeiten des Passagier-Rückgangs relevant, betonte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP).