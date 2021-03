San Antonio verliert 102:107 gegen Oklahoma City

Die San Antonio Spurs haben am Donnerstag (Ortszeit) auch das zweite Duell mit Oklahoma City Thunder binnen acht Tagen in der National Basketball Association (NBA) verloren. Auf das 99:102 auswärts am Mittwoch vergangener Woche folgte ein 102:107 in eigener Halle. Jakob Pöltl bilanzierte mit zwei Punkten, fünf Rebounds, zwei Assists und je einem Steal sowie Block in 22:43 Minuten auf dem Parkett.