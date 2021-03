Lamparter greift wieder an: „Mein Handy wäre fast explodiert“

Oberstdorf – Das Bier spritzte begleitet von Applaus und Gelächter wie wild auf dem Fass. „Der Bieranstich ist mir leider nicht so gut gelungen, das werde ich auch lernen“, sagte Johannes Lamparter, der die zwei völlig konträren Sportarten Skispringen und Langlauf verbindet wie kein Zweiter. Der 19-jährigeTiroler strahlte am Donnerstagabend bei der spontanen und wegen Corona ins Freie verlegten Medaillenfeier bis über beide Ohren. Es sei der perfekte Tag gewesen. „Ich habe den besten Sprung meiner Karrier­e gezeigt.“ Auch in der Loipe glänzte der Shootingstar mit der siebtbesten Laufzeit. „Ich hatte unglaublich gute Ski.“

„Der kleine Bub ist Weltmeister“, jubelten seine Teamkollegen, Trainer und Betreuer. In Tirol wusste man freilich schon länger, welches Potenzial in ihm steckt. Das Medaillenfeiern ist noch nicht ganz seine Disziplin, gestand der Ausnahmekönner gestern bei einer Video-Konferenz. Beim Versuch, das Bierfass zu öffnen, brach der Hammerstiel ab. Bereits um 23 Uhr ging es ins Bett, versicherte er. „Ich habe ein Zeitl gebraucht, bis ich die Eindrücke verarbeiten und einschlafen konnte.“ Am nächsten Morgen sei es „ein besonderes Gefühl gewesen, wenn das Weltmeistertrikot und die Goldmedaille am Nachtkastl liegen“.