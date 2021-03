Hacklerregelung sorgt für Run in Frühpension

Die Zahl der Frühpensionen ist im Coronajahr 2020 deutlich angestiegen. Dafür verantwortlich ist zum Teil die zwischenzeitlich günstigere Hacklerregelung, mit der man im vergangenen Jahr und noch heuer ohne Abschlag in den Ruhestand treten konnte bzw. kann. Das zeigen Zahlen der Pensionsversicherungsanstalt, über die am Freitag die „Wiener Zeitung“ berichtete. In absoluten Zahlen gingen 28.225 Personen in eine Frühpension, fast 5.000 mehr als im Jahr davor.