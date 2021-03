Älteres Ehepaar starb bei Brand im obersteirischen Judenburg

Ein älteres Ehepaar ist Freitagfrüh bei einem Brand in seiner Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Judenburg im obersteirischen Bezirk Murtal ums Leben gekommen. Wie Feuerwehr-Einsatzkommandant Armin Eder zur APA sagte, kam für beide jede Hilfe zu spät. Das Paar dürfte in der massiv verqualmten Wohnung wohl eine Rauchgasvergiftung erlitten haben. Die Polizei ermittelt allerdings noch die genaue Ursache, hieß es Freitagvormittag.