Neuer „Denksportweg“ in Mühlau hält Geist und Körper fit

Innsbruck – Die eigene Telefonnummer am Boden wie in den imaginären Zahlenblock eines Handys „eintippen“, erst mit dem einen, dann mit dem anderen Fuß. Kleine Rechen- oder Sprachaufgaben im Gehen lösen.

Bestimmte Buchstaben- oder Zahlenfolgen mit vorgeschriebenen Bewegungen kombinieren. Das sind nur einige der Übungen für Geist und Körper auf Tirols erstem „Denksportweg“ in Innsbruck, der gestern offiziell eröffnet wurde. Am Schillerweg in Mühlau, östlich von Alpenzoo und Judenbühel, führt der etwas andere Fitnesspfad zu elf Stationen, verteilt auf einen Kilometer Weglänge.