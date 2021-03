Naturparkregion Kaunergrat wird Landschaftsschutzgebiet

Fließ – In Österreich wird täglich eine Fläche so groß wie 31 Fußballfelder zubetoniert. Das zeigt eine Untersuchung des Instituts für Höher­e Studien (IHS) zum Thema Bodenverbrauch.

Eine gute Nachricht kommt in diesem Zusammenhang aus der Naturparkregion Kaunergrat (zwischen dem Kaunertal und Pitztal): Das Land Tirol weist dort 13.000 Hektar (entspricht 17.000 Fußballfeldern) als Landschaftsschutzgebiet aus. „Damit haben wir in Tirol 90 Schutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 341.644 Hektar“, erläuterte LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) am Freitag. Im Naturparkhaus am Piller Sattel bei Fließ waren Bürgermeister und Funktionäre versammelt, als die Naturschutzlandesrätin hervorhob: „Heute ist ein Festtag für die Kaunergrat-Region.“ Das Schutzgebiet sei „die größte Fläche, die in den vergangenen 30 Jahren in Tirol neu ausgewiesen worden ist“. Schutzgebiete seien „besondere Orte, die wir für nachfolgende Generationen schützen und erhalten müssen“. Zu danken habe sie dem Team des Naturparkvereins mit Geschäftsführer Ernst Partl, Obmann Hans Peter Bock (Bürgermeister von Fließ) sowie Kurt Kapeller, Leiter der Abteilung Umweltschutz.