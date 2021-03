Park&Ride-Projekt in Rietz: Ein Jahr warten auf Antwort

Rietz, Innsbruck – Es gibt Jahrestage, die möchte man lieber ausblenden. Ein solcher jährte sich gestern für die Gemeinde Rietz bezüglich einer Anzeige an die Landesverwaltung zur georteten Diskriminierung ihrer Gemeindebürger bei der neu errichteten Park&Ride-Anlage am Bahnhof Telfs/Pfaffen­hofen. Trotz zweier Urgenzen an die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck blieb die vierseitige Anzeige bis heute unbeantwortet.