Hoffen auf Kostenübernahme der Hautkrebs-Prophylaxe auch in Tirol

Innsbruck – Wer schon einmal an Schwarzem Hautkrebs erkrankt ist, hat ein erhöhtes Risiko, wieder ein gefährliches Melanom zu entwickeln. Eine Tirolerin muss deswegen regelmäßig zur Kontrolle – anfangs an der Klinik, dann bei ihrem Hautarzt. Kosten fielen dafür keine an, bis es beim letzten Mal hieß, sie müsste nun selbst dafür aufkommen. Die Mutter von zwei Kindern leidet außerdem an einer schweren chronischen Erkrankung. Ihre Tochter, die noch zur Volksschule geht, hat am Kopf eine verdächtige Stelle – bei dieser familiären Vorbelastung ist ebenfalls eine Abklärung und regelmäßige Kontrolle nötig. Die zusätzlichen Kosten belasten das Budget der Familie sehr, Rat suchend wandte sie sich ans Ombudsteam der TT.