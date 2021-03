Schulcampus Innsbruck-Wilten nun vollständig bezogen

Innsbruck – Mit der Übersiedlung der kreativen Mittelschule Müllerstraße in die Ilse-Brüll-Gasse – in den Semesterferien – ist der neue Schulcampus Innsbruck-Wilten nun komplett. Der neue Standort (die Volksschule Altwilten und die Mittelschule Leopoldstraße bilden die weiteren Säulen) biete ideale Rahmenbedingungen für eine kreative Schulform mit der Möglichkeit zur Nachmittagsbetreuung, in der sich Lerninhalte und Freizeit über den gesamten Schultag abwechseln, sind sich BM Georg Willi (Grüne) und Bildungsstadträtin Elisabeth Mayr (SPÖ) einig. Sie machten sich auf Einladung von Schulleiterin Julia Zmugg am Donnerstag selbst ein Bild vor Ort.