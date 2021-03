Corona-Boom und Wandel in der Tiroler Bewachungsbranche

Innsbruck – Die Tiroler Bewachungsdienste bekommen wie die meisten Wirtschaftsbranchen die Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren. Vor allem fehlende Aufträge im Sport- und Kulturbereich beschäftigen die Branche. Zugleich habe die Pandemie die Branche gewandelt, heißt es in einer Aussendung der Berufsgruppe der Bewachungsunternehmen in der Tiroler Wirtschaftskammer.

In Tirol startet ab Herbst 2021 ein neues Ausbildungsmodell am Wifi. Dieses solle das Ansehen der MitarbeiterInnen und Branche heben sowie Aufstiegschancen ermöglichen. Bis 2023 woll­e man einheitliche Ausbildungsstandards in ganz Österreich durchsetzen. (TT)