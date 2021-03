Finanzieller Druck auf Tiroler Frauen weiter groß

Innsbruck – Am 8. März ist der internationale Frauentag. „Einen Grund zum Feiern gibt es allerdings leider nicht. Die Corona-Krise hat Benachteiligungen und Missstände noch deutlicher zum Vorschein gebracht und sogar verstärkt“, so SPÖ-Landesfrauenvorsitzende Nationalrätin Selma Yildirim und ihre Stellvertreterin die Tiroler Landtagsabgeordnete Elisabeth Fleischanderl in einer Aussendung. „Frauen verdienen immer noch gut 20 Prozent weniger als Männer, gleichzeitig schultern sie den Großteil der unbezahlten Arbeit. Für viele ist die Mehrfachbelastung enorm. Das ist eine Zumutung und sollte endlich geändert werden“, so Yildirim und Fleischanderl weiter.