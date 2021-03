Matthias Haas ist neuer Chef der Zeller Polizei

Zell a. Z. – Bei der Polizei­inspektion Zell am Ziller gibt es einen Führungswechsel. Der Inspektionskommandant Anton Stock tritt den Ruhestand an. Ihm folgt nun sein bisheriger Stellvertreter Matthias Haas nach. Bereits seit 34 Jahren ist Haas bei der Polizei tätig. Die Grundausbildung absolvierte er in Linz. Weiters war er in Wiener Neustadt bzw. auch in Strass im Zillertal zugeteilt. Einige Jahre war er zudem Mitglied der Sondereinsatzgruppe Tirol. Seit 2007 arbeitete Haas als stellvertretender Inspektionskommandant in Zell. (TT)