Hahnenkamm in Höfen brauchte eine Million Euro extra

Höfen, Hopfgarten – Hahnenkämme gibt es sechs in Österreich, vier in Tirol. Zwei davon werden touristisch genutzt. Der eine in Kitzbühel ist eine sprudelnde Geldquelle, der andere in Höfen das exakte Gegenteil. Bis morgen sind die Pisten am „Reuttener“ Skihausberg noch geöffnet. Dann endet die erste Wintersaison unter den neuen Besitzern. Allen voran dem Unterländer Mehrheitsgesellschafter Toni Pletzer, der 60 Prozent an der Bergwelt Hahnenkamm hält, wie die Reuttener Seilbahnen nun firmieren. Mit je 25 und 15 Prozent sind die Allgäuer Fritz Schweiger und Franz Schratt dabei. Der TVB Naturparkregion Reutte und die Gemeinde Höfen haben einmalig je 100.000 Euro als stille Teilhaber eingebracht.