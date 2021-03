Corona-Ausreisebeschränkung für zwei Salzburger Gemeinden

Die Ausreisebeschränkung wurde wegen gestiegener Neuinfektionen eingeführt. Die Bevölkerung scheint sich gut auf die Maßnahmen vorbereitet zu haben, hieß es vonseiten des Landes. An insgesamt rund zehn Checkpoints werden die Ausreisenden kontrolliert, auch Bus- und Bahnreisende werden überprüft. Im Einsatz sind Polizisten, rund 50 Soldaten des Bundesheers leisten einen Assistenzeinsatz.

Auch Lieferanten müssen negative Tests vorweisen. Den Durchreisenden wird geraten, sich bereits vor der Einreise an einer Teststation testen zu lassen, damit die Testkapazitäten für die ansässige Bevölkerung in den beiden Gemeinden nicht überlastet werden.

Die beiden Orte wiesen Anfang dieser Woche eine Sieben-Tages-Inzidenz von 1.042 beziehungsweise 1.168 auf. „Wir müssen jetzt reagieren, denn die Corona-Neuinfektionen in den beiden Gemeinden gehen durch die Decke“, begründete Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) die verschärften Maßnahmen.

Die Bewohner tragen die neue Verordnung zwar mit, „es bleibt ihnen auch nichts anderes übrig“, sagte der Bürgermeister von Radstadt, Christian Pewny, am Freitagvormittag im APA-Gespräch. Er ortet eine gewisse Müdigkeit in der Bevölkerung, nach einem Jahr mit dem Coronavirus samt den Einschränkungen und Lockdowns.

In Radstadt wurden vier Checkpoints eingerichtet. Die Ausfahrtkontrollen sind offenbar nicht reibungslos angelaufen. „In der Früh war es heute noch etwas chaotisch“, schilderte der Ortschef. Es hätten sich Staus gebildet, auf der B320 betrug der Stau im morgendlichen Verkehr zur Spitzenzeit laut Pewny rund zwei Kilometer. „Auch Schulbusse standen im Stau.“ Besorgte Eltern hätten angerufen, weil ihre Kinder Schularbeiten schreiben müssten aber zu spät in die Schule kommen würden. Ihm seien auch Beschwerden von Arbeitgebern zu Ohren gekommen, dass ihre Mitarbeiter zu spät an ihrem Arbeitsplatz eintreffen.