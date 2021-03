Goldener Bär der Berlinale geht nach Rumänien

Die rumänische Satire „Bad Luck Banging or Loony Porn“ (Babardeală cu bucluc sau porno balamuc) ist der Gewinner der Berlinale 2021. Der Goldene Bär für den besten Film wurde dem Werk von Radu Jude am Freitagmittag in einer Onlinekonferenz von der internationalen Jury zugesprochen. Als bester Regisseur wurde indes der Ungar Denes Nagy für „Natural Light“ (Természetes fény) mit einem Silbernen Bären geehrt.