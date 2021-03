Eine Trafikantin in Wien-Alsergrund ist am Freitag kurz vor Mittag in ihrem Geschäft von einem Mann mit einer Flüssigkeit übergossen und angezündet worden. Die 35-Jährige wurde laut Polizeisprecher Daniel Fürst lebensgefährlich verletzt. Kurz bevor sie ins Krankenhaus gebracht wurde, sagte sie, dass der mutmaßliche Täter ihr Ex-Partner gewesen sei. Nach dem 47-Jährigen werde nun gefahndet.