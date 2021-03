„Lifestylehaus“ im Leiner-Gebäude öffnet in Krisenzeiten: „Jetzt erst recht“

Innsbruck – Das charakteristische grüne Äußere bleibt, das Innere wurde umgestaltet und bekommt dieser Tage den letzten Schliff. In wenigen Wochen eröffnet die Haller Modefirma „Feucht“ ihr neuestes Geschäft im ehemaligen Leiner-Gebäude in Innsbruck. Mit im Boot ist die Südtiroler Unternehmerfamilie Oberrauch, die mit einem „Sportler“-Geschäft in den obersten Stock einzieht. 5 Millionen Euro wurden in den Standort mit insgesamt 11.000 Quadratmetern Fläche investiert.