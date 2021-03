39 Standorte für Impfung in Schwaz, bisher 34.000 Anmeldungen

Innsbruck, München, Wien – Die Stimmung erinnert an die Wochen im Oktober und im November: Das Infektionsgeschehen in Österreich hat sich zuletzt auf durchschnittlich 2200 positive Fälle pro Tag erhöht, nächste Woche könnte bereits die 3000er-Marke überschritten werden. Virologen sprechen bereits von der dritten Welle, Intensivmediziner warnen bereits vor vermehrten Hospitalisierungen.

Zurückzuführen ist das auf die Verbreitung des britischen Coronavirus innerhalb von einer Woche von 58 auf 64 Prozent. In Tirol wurde es zuletzt bei der Hälfte der Neuinfektionen festgestellt. In den Spitälern schlagen sich steigende Infektionszahlen meist mit einer Verzögerung von zehn Tagen durch. In Tirol ist die Situation seit Wochen stabil, derzeit werden 87 Corona-Infizierte stationär behandelt. Davon 24 auf den Intensivstationen.