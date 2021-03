Ibiza-Detektiv sagte in Wirecard-Ausschuss aus

Der mutmaßliche Drahtzieher des Ibiza-Videos, der Detektiv Julian H. hat am Freitag im deutschen Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Bilanzskandal ausgesagt. Wie SPD-Finanzpolitikerin Cansel Kiziltepe im Anschluss berichtete, habe er in einer geheimen Sitzung tiefen Einblick in die Verstrickungen des Wirecard-Managements mit der FPÖ und der ÖVP gegeben.