Umstrittenes Abdullah-Zentrum verlässt Österreich

Erleichterung äußerten dagegen die Grünen. „KAICIID zieht endlich aus Wien ab“, schrieb die außenpolitische Sprecherin der Regierungspartei, Ewa Ernst-Dziedzic, auf Twitter. „323 Mal Mahnwache haben dazu beigetragen, denn: Solange in Saudi-Arabien Menschenrechte, Religions- und Meinungsfreiheit mit Füßen getreten werden, ist ein Toleranz suggerierendes Zentrum in Österreich fehl am Platz.“ Die grüne Ex-Abgeordnete Alev Korun betonte: „Das von Anfang an als Feigenblatt kritisierte, von der saudischen Königsfamilie finanzierte ‚König Abdullah Dialogzentrum‘ verlässt Wien. Regimekritische Geister wie Raif Badawi sitzen seit Jahren in Saudi-Arabien in Haft. Jüngster Bericht über Auftragsmord an (den regierungskritischen Journalisten Jamal, Anm.) Khashoggi durch den saudischen Kronprinzen von US-Geheimdienst war auch nicht gerade ‚imageförderlich‘ für die ‚Dialogfähigkeit‘ des saudischen Regimes.“