Pandemie brachte Tausende Tiroler Chormitglieder zum Verstummen

Chorgesang fördert bekanntlich die Gemeinschaft, und in einer solchen fühlt sich das Virus besonders wohl. Beim herzhaften Intonieren laufen Sopranistinnen, Altistinnen, Tenöre und Bässe Gefahr, Corona voller Inbrunst an die Mitsänger weiterzureichen. Ganz unbegründet ist diese Annahme nicht: Bei den Profi-Sängern des Tiroler Landestheaters baute sich im vergangenen Herbst ein ausgewachsener Infektionscluster auf, allen Anti-Covid-Vorkehrungen zum Trotz.

Klaus Püspök vom Chor Volders blickt auf ein bewegtes Jahr 1 der Pandemie zurück. „Wir haben, als dies zwischenzeitlich wieder möglich war, fast überall geprobt, wo es viel Platz gab“, erzählt der langjährige Chor-Obmann. Und Püspök zählt auf: „Im Gemeindesaal, in der Schul-Aula, in der Kirche.“ Half aber alles nichts: Geplante Konzerte mussten abgesagt werden, letztes Jahr und auch heuer vorsichtshalber wieder.

Online-Proben waren in Volders kein Thema. Mittels einschlägiger Videocalls à la Zoom lassen sich nicht nur geschäftliche Termine, sondern auch Gesangsabende abwickeln. An dieser ersatzweisen Chor-Technik scheiden sich allerdings die Geister. Jakob Seiwald, der mit erst 22 Jahren gleich drei Chöre in Innsbruck und Sistrans leitet, hat mit seinen Schützlingen Online-Proben zwar versucht, „davon aber bald wieder die Finger gelassen“. Er begründet dies so: „Im Internet kommt es akustisch zu einer zeitlichen Verzögerung, die Ergebnisse waren aus meiner Sicht einfach nicht zufriedenstellend.“