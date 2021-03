VC Tirol scheiterte im Viertelfinale

Linz – Am Ende war der Meister und Cupsieger Linz/Steg im Viertelfinale der österreichischen Damen-Volleyball-Bundesliga eine Nummer zu groß: Der VC Tirol unterlag am Samstag im zweiten Spiel der „best-of-three“-Serie auswärts mit 0:3 (-14, -21, -13). Im ersten Spiel war man 1:3 unterlegen. Für den VCT geht es jetzt in die Platzierungsrunde, die TI-Damen spielen indes erst am Montag nach einem 3:0-Sieg das Rückspiel gegen Klagenfurt. Weiters siegreich: Sokol/Post. (sab)