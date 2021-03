UN-Myanmar-Beauftragte fordert Handeln des Sicherheitsrats

Die UN-Sonderbeauftragte für Myanmar, Christine Schraner Burgener, hat den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nach dem Putsch in dem asiatischen Land zum Handeln aufgerufen. „Es ist von entscheidender Bedeutung, dass dieser Rat entschlossen und kohärent ist, die Sicherheitskräfte warnt und fest an der Seite der Menschen in Myanmar steht“, sagte Schraner Burgener am Freitag bei einer Sitzung des mächtigsten UN-Gremiums in New York.