Älteres Ehepaar bei Brand in Obersteiermark gestorben

Ein älteres Ehepaar ist Freitagfrüh bei einem Brand in seiner Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Judenburg im obersteirischen Bezirk Murtal ums Leben gekommen. Wie Feuerwehr-Einsatzkommandant Armin Eder zur APA sagte, kam für beide jede Hilfe zu spät. Das Paar - eine 76-jährige Frau und ein 79-jähriger Mann - dürfte in der massiv verqualmten Wohnung eine Rauchgasvergiftung erlitten haben.