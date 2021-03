AstraZeneca-Impfung nun in Österreich ab 65 Jahren empfohlen

Das Nationale Impfgremium (NIG) hat sich am Freitag für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca ohne oberes Alterslimit ausgesprochen - und somit auch für alle Personen über 65 Jahren sowie Hochrisikopersonen. „Die Impfkampagne wird damit weiter an Fahrt aufnehmen“, betonte Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne). Ältere und Risikopersonen haben nun „absoluten Vorrang“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach einer Videokonferenz mit den Landeshauptleuten.

Damit habe man das vereinbart, was am Wichtisten sei, so der Kanzler weiter, und darüber hinaus sei man laufend zu logistischen Fragen im Gespräch. Bereits zugesagte Impftermine mit jüngeren Personen, wie etwa Lehrern, würden jedoch nicht abgesagt, betonte Kurz. Der Kanzler zeigte sich zuversichtlich, dass nach der Neubewertung durch das NIG und unter Einhaltung der zugesagten Liefermengen aller Impfstoffhersteller jeder über 65-Jährige „noch im April seine Impfung erhalten wird“. Damit würden „im Zuge der dritten Welle“ schwere Verläufe verhindert und Leben gerettet. Es könnten jetzt alle drei zugelassenen Impfstoffe für Menschen über 65 Jahren verwendet werden. „Das ist wichtig“, erläuterte Kurz. Denn gerade ältere Menschen seien oft von schweren Verläufen betroffen.

Man sei dem Ziel, jedem Menschen in Österreich bis in den Sommer einen Impfstoff zur Verfügung zu stellen, ein weiteres Stück näher, betonte auch Anschober in einer Stellungnahme an die APA. Wegen der eingeschränkten Datenlage war in vielen Ländern eine Empfehlung abgegeben worden, vorerst insbesondere Personen unter 65 Jahren zu impfen. So lautete auch die bisherige Empfehlung des NIG.