Black Wings wahren Play-off-Chance - KAC holt CHL-Ticket

In der ICE-Hockey-League fällt die Entscheidung über den letzten Play-off-Teilnehmer erst am letzten Spieltag der Zwischenrunde am Sonntag. Der VSV gewann gegen Bratislava nach Verlängerung 3:2, liegt aber nur noch einen Punkt vor den Black Wings. Die Linzer drehten das Match in Dornbirn und gewannen 5:3. Graz ist nach einem 3:4 in Innsbruck aus dem Rennen. In der Pick Round sicherte sich der KAC den zweiten Rang hinter Südtirol und ein Ticket für die Champions Hockey League.

Der Rekordmeister aus Klagenfurt verwandelte bei den Vienna Capitals ein 0:1 in eine 3:1-Führung und antwortete auf den Anschlusstreffer mit dem 4:2 durch Samuel Witting (45.). Das war die vermeintliche Vorentscheidung, doch die Wiener schafften im Schlussdrittel noch den Ausgleich. Nicholas Petersen sorgte aber mit seinem Treffer nach 36 Sekunden der Overtime für den dritten KAC-Saisonsieg in Wien.

Der KAC fixierte damit vorzeitig den zweiten Rang und den CHL-Startplatz. Dem EC Red Bull Salzburg nützte auch ein 7:0 bei Fehervar in seinem letzten Spiel der Pick Round nichts mehr. Die „Bullen“ blieben hinter den punktegleichen Kärntnern, haben aber immerhin im Viertelfinale Heimrecht.

Die Black Wings machten es gegen den Play-off-Teilnehmer Dornbirn spannend. Zwar gelang dem Liga-Toptorschützen Brian Lebler mit seinem 32. Saisontreffer der Ausgleich zum 1:1, doch dann zogen die Bulldogs auf 3:1 davon. Mit vier Toren in Serie drehten die Linzer aber das Match, gingen durch Will Pelletier (58.) erstmals in Führung. Dragan Umicevic machte mit seinem Treffer ins leere Tor alles klar (59.). „Mein Team hat im letzten Monat gezeigt, wie viel Herz es hat, und wie wichtig ihnen der gemeinsame Erfolg ist“, sagte Black-Wings-Coach Dan Ceman.

