Fast 100.000 Migranten im Februar an US-Grenze festgenommen

Ungeachtet der Coronavirus-Pandemie hat die US-Grenzpolizei nach Angaben von Insidern im Februar deutlich mehr Menschen beim Versuch einer illegalen Einreise aus Mexiko festgenommen. Fast 100.000 Migranten seien in Gewahrsam genommen worden, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das sei die höchste Februar-Zahl seit 2006.

US-Präsident Joe Biden will die restriktive Einwanderungspolitik seines Vorgängers Donald Trump rückgängig machen und Ursachen der Migration bekämpfen. Grenzschutzbeamte hatten allein am Mittwoch mehr als 4.500 Migranten beim Überqueren der Grenze gestoppt. Es wird davon ausgegangen, dass die Zahl der illegalen Einreisen in den kommenden Wochen weiter ansteigen wird.