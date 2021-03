„Vom Wind verweht“: Hörspiel aus Perspektive einer Sklavin

Ein Hollywood-Klassiker ganz anders erzählt: Der WDR hat das Südstaaten-Epos „Gone with the Wind“ völlig neu künstlerisch verarbeiten lassen. Das Hörspiel „Vom Wind verweht“ hat nicht nur einen moderneren Titel, auch der Umgang mit Rassismus wurde entrümpelt. Der Stoff von Margaret Mitchell wird diesmal aus der Perspektive einer Sklavin aufgerollt. Das Hörspiel gehört zu einem Programmschwerpunkt zum Thema Rassismus. Der erste von 16 Teilen wird am Montag (8. März) gesendet.