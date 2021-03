Elfer-Ärger und Selbstkritik bei Wacker nach verschenkten Punkten

Innsbruck – „Ganz hab’ ich dieses 2:2 noch nicht verdaut, das wird noch dauern“, ärgerte sich Daniel Bierofka auch gestern noch über die beiden verschenkten Punkte in Floridsdorf: „Weil wir ganz klar auf Siegeskurs waren und dann durch zwei Fehlpfiffe aus der Spur gerieten.“ Konkret meinte der FCW-Coach die beiden gegen die Tiroler verhängten Strafstöße. „Ich habe mir beide Aktionen gefühlt 50-mal auf Video angesehen. Beim ersten konnte ich nichts erkennen und der zweite war erst recht nichts, weil Marco Knaller den Ball fing.“ Das sah auch Alfred Hörtnagl so: „Die beiden Elfer waren Fehlentscheidungen.“ Der FCW-Sportchef wollte sich auf die Fehlpfiffe allein nicht hinausreden: „So ein Spiel müssen wir konsequent mit drei Punkten nach Hause spielen.“

So blieb unter dem Strich so wie beim 1:1 gegen Kapfenberg erneut ein enttäuschendes Remis. Und das in Überzahl und 2:0-Führung. „Extrem ärgerlich, weil wir uns einmal mehr nicht selbst belohnten. Normalerweise müssten wir jetzt nach den vier Spielen im Frühjahr zwölf Punkte auf dem Konto haben“, so Bie­rofka kopfschüttelnd. Jetzt gelte es, die Mannschaft über die Woche wieder aufzurichten, um am Sonntag gegen Liefering den achten Saisonsieg einzufahren.