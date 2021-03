Zwei junge Männer starben bei Autounfall in Klagenfurt

Bei einem schweren Autounfall in der Nacht auf Samstag sind in Klagenfurt am Südring zwei junge Männer ums Leben gekommen, eine dritter erlitt schwere Verletzungen. Wie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz nach 3.00 Uhr. Der Wagen krachte gegen eine Hauswand und blieb am Dach liegen. Ein Passant befreite den schwer verletzten Insassen aus dem Wrack, für die beiden anderen im Wagen eingeklemmten Burschen kam offenbar jede Hilfe zu spät.