Kriechmayr greift im Saalbach-Super-G nach Kugel

Realistisch betrachtet hat Weltmeister Vincent Kriechmayr nur noch zwei Kontrahenten um die kleine Kristallkugel im Super-G. Matthias Mayer müsste bei 101 Punkten Rückstand und Marco Odermatt bei 123 schon alles aufgehen, um in den verbleibenden zwei Super-G das Steuer noch herumzureißen. Bereits in Saalbach-Hinterglemm am Sonntag (10.30 Uhr/live ORF 1) kann Kriechmayr im Kvitfjell-Ersatzrennen die erste Kugel in dieser Disziplin für die ÖSV-Herren seit 2008 sicherstellen.