Kufsteiner Pfarrer will „Superintendent machen“

Er wolle nicht „Superintendent sein, ich will Superintendent machen“, meinte der Pfarrer aus Kufstein, der biografische Verbindungen nach Oberschützen hat. Im Amt des Superintendenten, das er am 1. September 2021 antritt, will er „gemeinsam statt einsam“ arbeiten, „agieren statt reagieren“ und auch innovative, zukunftsweisende Initiativen in den Regionen fördern.