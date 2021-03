Verwaltungspersonal in Wiener Spitälern geimpft

Dass danach Mitarbeiter im klinisch-administrativen Bereich, Techniker und Direktionsmitarbeiter geimpft wurden, „macht absolut Sinn“, meinte Pederiva am Samstagabend im Gespräch mit der APA. In der Verwaltung säßen „ja nicht nur Buchhalter, dass sind vor allem Leute, die direkt am Schalter tätig sind, dort Patienten betreuen und damit in direktem Kontakt mit diesen stehen“. Techniker habe man geimpft, „weil die sich um die Lüftungsanlagen auf Covid-Stationen kümmern oder die Gasanlagen kontrollieren, die es in jedem Spital gibt. Das sind Mitarbeiter, die von Zimmer zu Zimmer gehen“, unterstrich Pederiva.