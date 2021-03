Holzhauser führt Beerschot mit Tor und Assist zum Sieg

Raphael Holzhauser war am Samstag in der belgischen Fußball-Meisterschaft Matchwinner für seinen Club Beerschot. Beim 2:1-Auswärtssieg gegen Schlusslicht Waasland-Beveren bereitete der ÖFB-Teamspieler das 1:1 durch Joren Dom (34.) vor und erzielte in der 73. Minute das Siegestor. Holzhauser hält nun bei 14 Toren und 15 Torvorlagen und ist mit 29 Punkten weiter die Nummer eins der Scorerwertung. Beerschot liegt damit zumindest für einen Tag auf Rang sechs der Tabelle.