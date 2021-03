Gemeinde Thaya als Corona-Hotspot in Niederösterreich

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Bezirk Waidhofen an der Thaya liegt mit 381,6 gefährlich nahe an der 400er-Grenze, ab der Corona-Ausreisetests schlagend werden. Besonders die Gemeinde Thaya lässt mit einem Wert von 1.140 aufhorchen. „Dies dürfte einer der höchsten Werte für das ganze Bundesgebiet sein“, so Bürgermeister Eduard Köck (ÖVP) auf der Homepage der Gemeinde. „In anderen Bereichen des Landes gibt es Öffnungen, bei uns ist das Gegenteil der Fall“, erklärte er der APA.