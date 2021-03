2.199 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 in Österreich

Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben Innen- und Gesundheitsministerium an einem Sonntag mehr als 2.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet: 2.199 waren es, nach 2.123 neue Fällen am vergangenen Sonntag. Insgesamt 1.447 Covid-19-Erkrankte wurden in Krankenhäusern behandelt, davon 314 auf einer Intensivstation, ein Rückgang von vier bzw. acht im Vergleich zum Samstag, jedoch gab es im Wochenvergleich eine Steigerung von zwölf Prozent.