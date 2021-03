Schweizer stimmen über Verhüllungsverbot ab

In der Schweiz hat am Sonntag die Abstimmung über ein Verhüllungsverbot in der Öffentlichkeit stattgefunden. Der Ausgang des Referendums war bis zuletzt offen. Der zunächst breite Zuspruch der Schweizer zu einem Verbot der islamischen Ganzkörperverhüllung verpuffte allerdings laut Umfragen auf unter 50 Prozent. Im Fokus der auch als „Burka-Initiative“ bekannten Vorlage steht, dass sich niemand im öffentlichen Raum verhüllen darf.