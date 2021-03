Tiwag will auf Prüfbericht reagieren

Innsbruck –Der Prüfbericht des Bundesrechnungshofs (RH) zum landeseigenen Energieversorger Tiwag dürfte in den nächsten Wochen noch für einige politische Debatten sorgen. Im Mai wird ihn der Landtag behandeln, Kritik übt der RH u. a. an der politischen Einflussnahme, am zusätzlich zu Aufsichtsrat und Eigentümervertreter gebildeten Präsidialausschuss, der zwischen 2015 und 2019 in Umlaufbeschlüssen Entscheidungen für Vorhaben von 334 Millionen Euro getroffen hatte, sowie an der üppigen Gehaltseinstufung von Ex-Zentralbetriebsratschef Toni Pertl (VP).