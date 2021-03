Illegales Glücksspiel: Nach Razzia in Innsbruck hagelte es Anzeigen

Innsbruck – Was tut sich derzeit in den Hinterzimmern der Stadt? In den vergangenen Tagen haben sich nämlich bei der Polizei die Hinweise gehäuft, dass in einem Lokal in Innsbruck das illegale Glücksspiel blüht. Natürlich verboten, in mehrfacher Hinsicht. Schließlich sind wegen der strengen Corona-Maßnahmen zur Zeit auch Zusammenkünfte verboten. Offenbar hat die Innsbrucker Polizei jetzt ein Café in der Landeshauptstadt gefilzt und dort 18 Männer mit Migrationshintergrund angetroffen.