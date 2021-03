Bucher knackte Rogan-Rekord bei den österreichischen Meisterschaften

Graz – In der Grazer Auster glänzten gestern am Schlusstag der österreichischen Schwimm-Meisterschaften wieder zwei Tiroler: Simon Bucher und Bernhard Reitshammer. Dabei gelang dem für den ASV Linz schwimmenden Innsbrucker Bucher der nächste österreichische Rekord – und den luchste der 20-Jährige niemand Geringerem als Ex-Starschwimmer Markus Rogan ab. Buche­r blieb bei den Kurzbahn-Titelkämpfen über 50 Meter Rücken in einer Zeit von 23,73 Sekunden unter Rogans Marke von 2009 und schnappte sich damit bereits seinen dritten nationalen Rekord in Graz. „Ich kann das noch nicht in Worte fassen. Man schaut zu solchen Leuten immer auf und dann bist du auf einmal schneller. Unglaublich“, jubelte Bucher.