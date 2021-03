Odermatt vertagt Super-G-Entscheidung - Kriechmayr Dritter

Der Super-G-Weltcup der alpinen Ski-Herren wird im allerletzten Rennen entschieden. Für Doppelweltmeister Vincent Kriechmayr war am Sonntag beim Heimweltcup in Saalbach-Hinterglemm Rang drei zu wenig, um die Kugel vorzeitig sicherzustellen. Hauptschuldig daran war der Schweizer Marco Odermatt, der sich mit einer Traumfahrt vom Zwölferkogel den Tagessieg holte und nun 83 Punkte hinter Kriechmayr liegt.

Odermatt, der mit dem Respektvorsprung von 0,62 Sekunden auf den Franzosen Matthieu Bailet und 0,81 auf Kriechmayr über seinen dritten Weltcupsieg jubelte, ist gleichzeitig der einzige verbliebene Konkurrent von Kriechmayr. Matthias Mayer ist nach Platz sieben (+1,28) aus dem Rennen. Zweitbester ÖSV-Läufer auf der Schneekristall-Strecke wurde am Sonntag aber sensationell Raphael Haaser, der als Vierter (0,83) mit Nummer 33 nur um zwei Hundertstelsekunden am Podest vorbeischrammte. Daniel Hemetsberger (10./1,60) und Daniel Danklmaier (11./1,69) zeigten wie in der Abfahrt am Vortag auf. Max Franz und Otmar Striedinger schieden aus.