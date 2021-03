Neue Belästigungsvorwürfe gegen New Yorks Gouverneur Cuomo

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo gerät angesichts neuer Belästigungsvorwürfe zunehmend unter Druck. Zwei weitere Ex-Mitarbeiterinnen erhoben in US-Medien Anschuldigungen gegen den Politiker. Zuvor hatten bereits drei Frauen Cuomo, der 2018 für eine dritte Amtszeit gewählt worden war, vorgeworfen, sie in der Vergangenheit unangemessen berührt oder verbal bedrängt zu haben. Cuomos Sprecher wiesen die Anschuldigungen zurück.

Cuomo habe sie im Jahr 2000 nach einer Veranstaltung in sein schwach beleuchtetes Hotelzimmer gerufen und umarmt, sagte Karen Hinton der „Washington Post“ in einem am Samstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht. Als sie zurückgewichen sei, habe Cuomo sie wieder an sich gezogen, wurde die Frau zitiert, die Beraterin des damals im Bauministerium tätigen Cuomo war. Sie habe sich gelöst und den Raum verlassen. Cuomos Sprecher, Peter Ajemian, wies ihre Vorwürfe vehement zurück: „Das ist nicht passiert“, sagte er der „Washington Post“. Hinton sei eine Gegnerin des Gouverneurs und ihre Behauptungen von vor 21 Jahren seien erfunden, wurde er zitiert.