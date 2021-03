Oberwart zum fünften Mal Männer-Basketball-Cupsieger

Die Oberwart Gunners haben zum fünften Mal den Basketball-Cup der Männer gewonnen. Die Burgenländer setzten sich am Sonntagabend im Finale in Klosterneuburg mit 84:74 (43:42) gegen die Swans Gmunden durch und verwandelten dabei einen Elf-Punkte-Rückstand im Schlussviertel noch in einen Sieg. Oberwart feierte den ersten nationalen Titel seit 2016. Als „wertvollster Spieler“ („MVP“) wurde der überragende Quincy Diggs ausgezeichnet.