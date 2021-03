Ein bisschen Kalter Krieg: Das Ivan-Drago-Syndrom

Und am Sonntag, dem Abschlusstag der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf? Da trat viel von dem zu Tage, was seit den Olympischen Winterspielen in Sotschi (2014) mit dem Nachweis des russischen Staatsdopings neuerlich Aktualität erlangt hatte. Die Geschehnisse vor dem Zielsprint des WM-50ers, als der Norweger Johannes Hösflot Kläbo seinen russischen Rivalen außen überholen wollte und dieser mit Stockbruch nur auf Platz drei landete, hallen nach. Der Jury-Entscheid – Disqualifikation Kläbos, Sieg für den zuvor Zweitplatzierten Emil Iversen (NOR) und Silber für Alexander Bolshunow – das saß. Selbst Russlands Präsident nannte seinen Landsmann in einem Glückwunschtelegramm „den wahren Helden des Rennens“. Und der hatte bereits vor dem Jury-Entscheid seine Opferrolle und die Russlands beschworen: „Hätte ich gemacht, was Johannes passierte, ich wäre schon längst disqualifiziert.“