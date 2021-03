Juventus Turin droht erneut das vorzeitige Aus in der Königsklasse

Turin, Dortmund – Für Juventus Turin, die „alte Dame“, droht eine Champions-League-Saison wieder einmal frühzeitig zu Ende zu gehen. Italiens Meister verlor das Achtelfinal-Hinspiel beim FC Porto mit 1:2, nun soll heute im eigenen Stadion die Wende gelingen – mit einem Cristiano Ronaldo im Vollbesitz seiner Kräfte. Der 36-Jährige wurde am Samstag beim 3:1 über Lazio Rom erst 20 Minuten vor Schluss eingewechselt, nachdem er davor zwölf Serie-A-Partien über die komplette Distanz absolviert hatte.

Pirlo steht einigermaßen unter Druck, weil der zumindest auf nationaler Ebene erfolgsverwöhnte Serienmeister Juventus in der Meisterschaft mit sieben Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand nur an der dritten Stelle liegt. Auch deshalb soll ein frühes Aus wie im vergangenen Jahr vermieden werden, als man sich im Achtelfinale verabschiedete. In den beiden Jahren davor hatte es auch nur bis zum Viertelfinale gereicht.