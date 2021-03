Tirols Seilbahner überrascht: „Spüren positive Resonanz“

Wie in Hochfügen lockten viele Skigebiete mit leeren Pisten. Tiroler sind froh über die Sportmöglichkeit.

Innsbruck – Das elektronische Postfach der Zillertal Arena ist voll. Auch zahlreiche Anrufe und persönliche Gespräche hat es in Zell am Ziller gegeben. Alle hatten ein Ziel: Danke zu sagen. Denn die heurige Wintersaison war alles andere als normal. „Und viele Einheimische waren so begeistert, dennoch Ski fahren zu können. Diese positive Resonanz haben wir gespürt“, sagt Annemarie Kröll von der Zillertal Arena. Von Fieberbrunn bis Paznaun haben die Seilbahner trotz einer wirtschaftlich nicht rentablen Saison einen Grund zum Lächeln: die positiven Rückmeldungen der Einheimischen.