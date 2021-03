Lautstarke Arbeit auf ÖBB-Strecke zwischen Stans und Vomperbach

Die Anlagen im Bereich zwischen Stans und Vomperbach sind in die Jahre gekommen. Für einen zuverlässigen, sicheren und effizienten Betrieb muss man laut ÖBB die Oberleitungsanlagen dringend tauschen. Man sei aber bemüht, die Auswirkungen für die Fahrgäste und Anrainer so gering wie möglich zu halten. Dennoch wird es vor allem von morgen bis Samstag im Streckenabschnitt zwischen dem Schwazer Bahnhof und dem Stansertunnel von 7 bis 17.30 Uhr relativ laut und staubig, denn dort müssen neue Halterungen für die Masten der Oberleitung quasi in den Boden gerammt werden. Anschließend werden mit einem so genannten Maststellgerät die neuen Oberleitungsmasten in die Köcher im Boden gestellt. Zudem sind auch Arbeiten an der Fahrleitung erforderlich. Diese finden in den Nachtstunden vom 14. auf den 15. März westlich des Bahnhofes Schwaz statt. „Diese Arbeiten sind mit einer wesentlich geringeren Lärmbelastung verbunden“, heißt es seitens der ÖBB. (TT)